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Казахстанец стал соверником вице-премьера Грузии
Казахстанец Жакып Марабаев получил назначение в Грузии. Бывший нефтяник стал советником вице-премьера – министра экономики и устойчивого развития, передает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт министерства.
"В рамках разработки государственной стратегии развития энергетики Грузии правительство совместно с лучшими национальными профессионалами и международными экспертами работает над разработкой национальной нефтегазовой стратегии. 30 января вице-премьер-министр Леван Давиташвили подписал договор на консультационные услуги с международным экспертом Жакыпом Марабаевым", - сказано в сообщении.
Марабаев в качестве советника правительства Грузии будет консультировать по вопросам разработки национальной нефтяной стратегии, управления отношениями с крупными инвесторами в этой области и обновления геологических исследований.
Жакып Марабаев - профессионал, с более чем 40-летним опытом работы на руководящих должностях в нефтегазовой отрасли Казахстана и Евразийского региона. Он кандидат экономических наук, магистр горного дела. Консультировал и руководил наиболее важными энергетическими проектами в Казахстане, сотрудничал с высшим руководством крупнейших мировых энергетических компаний.
Марабаев прошёл международную программу подготовки руководителей в составе топ-менеджмента компании TotalEnergies и два года работал во Франции, Великобритании и Африке.
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