Казахстанец стал серебряным призёром чемпионата мира по тяжёлой атлетике
Соревнования стартовали в Бахрейне.
Сегодня, 21:27
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:27Сегодня, 21:27
132Фото: olimpicgames_Kazteamfan
Казахстанский тяжелоатлет Алексей Чуркин (81 кг) завоевал серебряную медаль чемпионата мира, который проходит в Манаме (Бахрейн), передаёт BaigeNews.kz.
В сумме двоеборья костанайский штангист поднял 368 килограммов.
Ещё один представитель Казахстана Александр Уваров (81 кг) занял пятое место, осилив 351 килограмм (160+191).
Победителем соревнований в этой весовой категории стал Ри Чонг Сонг, поднявший 371 килограмм (166+205). Замкнул тройку - Мухаммадкодир Тоштемиров из Узбекистана - 355 килограммов (165+190).