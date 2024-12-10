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Казахстанец стал серебряным призёром чемпионата мира по тяжёлой атлетике

Соревнования стартовали в Бахрейне.

Сегодня, 21:27
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olimpicgames_Kazteamfan Сегодня, 21:27
Сегодня, 21:27
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Фото: olimpicgames_Kazteamfan

Казахстанский тяжелоатлет Алексей Чуркин (81 кг) завоевал серебряную медаль чемпионата мира, который проходит в Манаме (Бахрейн), передаёт BaigeNews.kz.

В сумме двоеборья костанайский штангист поднял 368 килограммов.

Ещё один представитель Казахстана Александр Уваров (81 кг) занял пятое место, осилив 351 килограмм (160+191).

Победителем соревнований в этой весовой категории стал Ри Чонг Сонг, поднявший 371 килограмм (166+205). Замкнул тройку - Мухаммадкодир Тоштемиров из Узбекистана - 355 килограммов (165+190).

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