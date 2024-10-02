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Казахстанец стал призёром чемпионата мира по дзюдо

Сегодня, 18:25
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Казахстанец стал призёром чемпионата мира по дзюдо Сегодня, 18:25
Сегодня, 18:25
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Представитель команды Казахстана по дзюдо Талгат Орынбасар стал бронзовым призёром чемпионата мира среди юниоров в Душанбе, передаёт BaigeNews.kz.

Спортсмен отличился в весовой категории до 60 килограммов.

В схватке за третье место Орынбасар оказался сильнее Низами Имранова из Азербайджана.

Это первая медаль команды Казахстана на данном чемпионате мира. 

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