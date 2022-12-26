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  • Казахстанец стал победителем этапа Кубка Азии по стрельбе из лука
olympic.kz Сегодня, 16:58
145
Сегодня, 16:58
145
Фото: olympic.kz

Казахстанец стал победителем этапа Кубка Азии по стрельбе из лука

Ильфат Абдуллин взял золото на третьем этапе Кубка Азии по стрельбе из лука в Шардже (ОАЭ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанец стал лучшим в стрельбе из классического лука. Также наши лучники завоевали бронзу в командных соревнованиях.

В стрельбе из блочного лука Казахстан отметился серебром среди смешанных команд, а также бронзой в женских командных состязаниях.

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#спорт #Стрельба
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:58
145
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