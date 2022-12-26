Казахстанец стал победителем этапа Кубка Азии по стрельбе из лука

Фото: olympic.kz

Ильфат Абдуллин взял золото на третьем этапе Кубка Азии по стрельбе из лука в Шардже (ОАЭ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанец стал лучшим в стрельбе из классического лука. Также наши лучники завоевали бронзу в командных соревнованиях.

В стрельбе из блочного лука Казахстан отметился серебром среди смешанных команд, а также бронзой в женских командных состязаниях.