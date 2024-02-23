Казахстанец стал игроком португальского футбольного клуба
Вчера, 22:39
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Вчера, 22:39Вчера, 22:39
172Фото: instagram.com/ailiyas22
18-летний казахстанский полузащитник Ильяс Абил стал футболистом португальского клуба "Жил Висенте", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
На своей странице в Instagram казахстанский игрок опубликовал фотографии в футболке португальской команды из города Барселуш и также отметил аккаунт клуба.
По информации сайта Transfermarkt, уроженец Павлодара и игрок юношеской сборной Казахстана будет выступать за команду клуба до 19 лет.
В сезоне-2023 Абил в возрасте 17 лет дебютировал в казахстанской премьер-лиге в составе павлодарского "Аксу" и забил гол. Всего в КПЛ полузащитник отыграл два матча.
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