Казахстанец стал двукратным призером турнира в Венгрии
Сегодня, 13:15
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Сегодня, 13:15Сегодня, 13:15
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Казахстанец Алан Курмангалиев завоевал серебряную медаль на турнире WTT Youth Contender в Сомбатхее (Венгрия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz. Спортсмен показал второй результат в соревнованиях среди а летов до 19 лет.
В его активе семь побед и одно поражение.
Алан прошел Стефана Димитрова (Болгария) 3:0, Маэля Ван Десселя (Люксембург) 3:0, Тай По-Чуна (Тайбэй) 3:2, Драгожа Бужора (Румыния) 3:0, Михаила Ловгу (Словакия) 3:2, Исака Альфредссона (Швеция) 3:0, Ли Чон Мока (Корея) 3:0.
В финале Курмангалиев уступил Балажу Лэю (Венгрия) 0:3.
Отметим, что ранее на этом же турнире казахстанец отметился "бронзой" в соревнованиях среди спортсменов до 17 лет.
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