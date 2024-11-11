Казахстанец стал двукратным призером турнира в Венгрии

Казахстанец Алан Курмангалиев завоевал серебряную медаль на турнире WTT Youth Contender в Сомбатхее (Венгрия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz. Спортсмен показал второй результат в соревнованиях среди а летов до 19 лет.

В его активе семь побед и одно поражение.

Алан прошел Стефана Димитрова (Болгария) 3:0, Маэля Ван Десселя (Люксембург) 3:0, Тай По-Чуна (Тайбэй) 3:2, Драгожа Бужора (Румыния) 3:0, Михаила Ловгу (Словакия) 3:2, Исака Альфредссона (Швеция) 3:0, Ли Чон Мока (Корея) 3:0.

В финале Курмангалиев уступил Балажу Лэю (Венгрия) 0:3.

Отметим, что ранее на этом же турнире казахстанец отметился "бронзой" в соревнованиях среди спортсменов до 17 лет.