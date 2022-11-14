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  • Казахстанец стал чемпионом мира по Counter-Strike и принёс команде 500 тысяч долларов
qazmonitor.com Сегодня, 11:28
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Фото: qazmonitor.com

Казахстанец стал чемпионом мира по Counter-Strike и принёс команде 500 тысяч долларов

Киберспортивная команда Outsiders (сменившая название из-за санкций Virtus. pro) выиграла главный турнир по шутеру CS:GO — IEM Rio Major, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Турнир проходил в бразильском Рио-де-Жанейро. Ребята выиграли 500 тысяч долларов. 

В составе команды Outsiders казахстанец Алексей Qikert Голубев и четверо россиян: Пётр Fame Болышев, Джами Jame Али, Евгений FL1T Лебедев, Давид n0rb3r7 Даниелян. 

Фото: t.me/breakingmash

Ранее российской киберспортивной команде Vitus.pro вернули её оригинальное название в клиенте Dota 2. Произошло это после смены владельца команды. Из-за введённых против него санкций коллектив вынужден был изменить своё привычное название на Outsiders.

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#киберспорт #чемпионат мира #казахстанцы
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:28
190
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