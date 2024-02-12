Казахстанец стал чемпионом "Кубка Странджи" в Болгарии

На международном турнире по боксу в Болгарии казахстанцы выиграли по одной золотой, серебряной и бронзовой медали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуры МТС РК.

В весе до 67 килограммов лучшим стал Дулат Бекбауов, который в решающем поединке одолел индуса Раджата — 3:2. В категории до 51 килограмма Санжар Ташкенбай проиграл другому представителю Индии Амиту Пангалу (серебряному призёру ЧМ) — 0:5. В весе до 80 килограммов Турсынбай Кулахмет, уступив в полуфинале этническому казаху из КНР Токтарбеку Танаткану, стал обладателем бронзы.

В соревновании приняли участие 178 бойцов из 28 стран мира.