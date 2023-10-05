Казахстанец стал чемпионом Азиатских игр по джиу-джитсу

Представитель команды Казахстана по джиу-джитсу Нуржан Батырбеков стал чемпионом Азиатских игр-2022 в Ханчжоу (КНР), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Батырбеков одержал победу в финале весовой категории до 67 килограммов. Ему противостоял Мохамед Алсувади из ОАЭ. Казахстанец выиграл со счетом 4:2.

Также сегодня, 5 октября, джитсеры Мансур Хабибулла и Серик Алдияр завоевали "бронзу".

Стоит отметить, что у Казахстана уже семь золотых медалей.

Также сообщалось, что сегодня казахстанский велогонщик Евгений Федоров завоевал золотую медаль Азиатских игр-2023 в Ханчжоу.