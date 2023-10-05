Казахстанец стал чемпионом Азиатских игр по джиу-джитсу
Сегодня, 15:36
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:36Сегодня, 15:36
197Фото: olympic.kz
Представитель команды Казахстана по джиу-джитсу Нуржан Батырбеков стал чемпионом Азиатских игр-2022 в Ханчжоу (КНР), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Батырбеков одержал победу в финале весовой категории до 67 килограммов. Ему противостоял Мохамед Алсувади из ОАЭ. Казахстанец выиграл со счетом 4:2.
Также сегодня, 5 октября, джитсеры Мансур Хабибулла и Серик Алдияр завоевали "бронзу".
Стоит отметить, что у Казахстана уже семь золотых медалей.
Также сообщалось, что сегодня казахстанский велогонщик Евгений Федоров завоевал золотую медаль Азиатских игр-2023 в Ханчжоу.
Самое читаемое
- Ваххабиты взяли под свой контроль торговлю на рынках - депутат
- 25 тонн пшеницы украл агроном в Акмолинской области
- Манго и авокадо планируют выращивать в Туркестанской области
- "Плакала, кричала": семилетнюю школьницу осмотрели у гинеколога, не сообщив родителям
- Похищенную в США девочку нашли по отпечаткам на записке о выкупе