  • 22 Января, 17:54
  • BAIGENEWS

Казахстанец стал бронзовым призёром Универсиады

Отличился студент Казахской академии спорта и туризма.

Сегодня, 16:45
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Миннауки и высшего образования РК Сегодня, 16:45
Сегодня, 16:45
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Фото: Миннауки и высшего образования РК

Кирилл Бауэр завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по биатлону на Универсиаде, передаёт BaigeNews.kz.

Состязания проходят в Турине. Студент Казахской академии спорта и туризма финишировал третьим на дистанции 20 километров.

В Универсиаде принимают участие спортсмены из 57 стран. Медали разыгрывают по 11 видам спорта.

В крупнейших студенческих соревнованиях примут участие спортсмены из 57 стран мира. Будет разыграно 96 комплектов наград по 11 видам спорта.
В крупнейших студенческих соревнованиях примут участие спортсмены из 57 стран мира. Будет разыграно 96 комплектов наград по 11 видам спорта.

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