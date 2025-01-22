Кирилл Бауэр завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по биатлону на Универсиаде, передаёт BaigeNews.kz.

Состязания проходят в Турине. Студент Казахской академии спорта и туризма финишировал третьим на дистанции 20 километров.

В Универсиаде принимают участие спортсмены из 57 стран. Медали разыгрывают по 11 видам спорта.

В крупнейших студенческих соревнованиях примут участие спортсмены из 57 стран мира. Будет разыграно 96 комплектов наград по 11 видам спорта.

В крупнейших студенческих соревнованиях примут участие спортсмены из 57 стран мира. Будет разыграно 96 комплектов наград по 11 видам спорта.