Казахстанец стал бронзовым призёром Универсиады
Отличился студент Казахской академии спорта и туризма.
Сегодня, 16:45
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Сегодня, 16:45Сегодня, 16:45
121Фото: Миннауки и высшего образования РК
Кирилл Бауэр завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по биатлону на Универсиаде, передаёт BaigeNews.kz.
Состязания проходят в Турине. Студент Казахской академии спорта и туризма финишировал третьим на дистанции 20 километров.
В Универсиаде принимают участие спортсмены из 57 стран. Медали разыгрывают по 11 видам спорта.