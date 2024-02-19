Казахстанец стал бронзовым призёром этапа Кубка мира по гимнастике
Сегодня, 20:47
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Сегодня, 20:47Сегодня, 20:47
55Фото: olympic.kz
Гимнаст из Казахстана Зейнолла Идрисов завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Каире (Египет), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В финале упражнений на коне он показал третий результат, набрав 14.800 балла.
Первым стал иорданец Ахмад Абу Аль Сауд с результатом 15.066. Вун Хур из Южной Кореи - второй, в его активе 14.933 балла.
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