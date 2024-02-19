Казахстанец стал бронзовым призёром этапа Кубка мира по гимнастике

Гимнаст из Казахстана Зейнолла Идрисов завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Каире (Египет), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В финале упражнений на коне он показал третий результат, набрав 14.800 балла.

Первым стал иорданец Ахмад Абу Аль Сауд с результатом 15.066. Вун Хур из Южной Кореи - второй, в его активе 14.933 балла.