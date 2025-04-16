Казахстанец стал бронзовым призёром этапа Кубка мира по артистическому плаванию
Соревнования прошли в Египте.
Вчера, 22:53
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Вчера, 22:53Вчера, 22:53
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В Хургаде завершился этап Кубка мира по артистическому плаванию. Представитель команды Казахстана Эдуард Ким на этом турнире стал третьим, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.
Спортсмен завоевал бронзовую медаль в технической программе, набрав 211,2383 балла.
Лучшим в этом виде программы стал китаец Ме Го с результатом 224,5450. Второе место занял Ранжо Томблин (Великобритания) - 218,7650.
Алдияр Рамазанов показал шестой результат, Виктор Друзин - восьмой.
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