В Хургаде завершился этап Кубка мира по артистическому плаванию. Представитель команды Казахстана Эдуард Ким на этом турнире стал третьим, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

Спортсмен завоевал бронзовую медаль в технической программе, набрав 211,2383 балла.

Лучшим в этом виде программы стал китаец Ме Го с результатом 224,5450. Второе место занял Ранжо Томблин (Великобритания) - 218,7650.

Алдияр Рамазанов показал шестой результат, Виктор Друзин - восьмой.