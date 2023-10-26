Казахстанец стал бронзовым призёром Азиады по пара пауэрлифтингу
26 Октября, 21:08
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26 Октября, 21:0826 Октября, 21:08
565Фото: Минтуризма и спорта РК
Казахстанец Рахметжан Хамаев завоевал бронзовую медаль по пара пауэрлифтингу на Азиатских играх в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz.
Выступая в весовой категории до 88 килограммов, он поднял штангу весом 203 килограмма.
Первое место досталось спортсмену, поднявшему 242 килограмма, второе место занял китаец с результатом 225 килограммов.
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