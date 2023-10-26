Казахстанец стал бронзовым призёром Азиады по пара пауэрлифтингу

Фото: Минтуризма и спорта РК

Казахстанец Рахметжан Хамаев завоевал бронзовую медаль по пара пауэрлифтингу на Азиатских играх в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz.

Выступая в весовой категории до 88 килограммов, он поднял штангу весом 203 килограмма.

Первое место досталось спортсмену, поднявшему 242 килограмма, второе место занял китаец с результатом 225 килограммов.