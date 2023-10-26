  • 28 Октября, 01:31
  • BAIGENEWS

Казахстанец стал бронзовым призёром Азиады по пара пауэрлифтингу

26 Октября, 21:08
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Минтуризма и спорта РК 26 Октября, 21:08
26 Октября, 21:08
565
Фото: Минтуризма и спорта РК

Казахстанец Рахметжан Хамаев завоевал бронзовую медаль по пара пауэрлифтингу на Азиатских играх в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz.

Выступая в весовой категории до 88 килограммов, он поднял штангу весом 203 килограмма.

Первое место досталось спортсмену, поднявшему 242 килограмма, второе место занял китаец с результатом 225 килограммов.

Самое читаемое

Наверх