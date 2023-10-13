Казахстанец стал боксёром года по версии WBO

Казахстанец Мейирим Нурсултанов признан лучшим боксёром 2023 года по версии Всемирной боксерской организации (WBO), передаёт BaigeNews.kz.

"Представитель команды Adal Promotions Мейрим Нурсултанов стал лучшим боксёром в среднем весе по версии Всемирной боксерской организации! Эту радостную новость WBO объявила на съезде в Доминикане", - сообщили в Adal Promotions.

Мейирим провёл на профессиональном ринге 19 боёв, во всех из них он одержал победы.