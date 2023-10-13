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  • BAIGENEWS

Казахстанец стал боксёром года по версии WBO

Сегодня, 16:46
АВТОР
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sports.kz Сегодня, 16:46
Сегодня, 16:46
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Фото: sports.kz

Казахстанец Мейирим Нурсултанов признан лучшим боксёром 2023 года по версии Всемирной боксерской организации (WBO), передаёт BaigeNews.kz.

"Представитель команды Adal Promotions Мейрим Нурсултанов стал лучшим боксёром в среднем весе по версии Всемирной боксерской организации! Эту радостную новость WBO объявила на съезде в Доминикане", - сообщили в Adal Promotions.

Мейирим провёл на профессиональном ринге 19 боёв, во всех из них он одержал победы.

 
 
 
 
 
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Публикация от ADAL PROMOTIONS (@adal_promotions)

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