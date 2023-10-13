Казахстанец стал боксёром года по версии WBO
Сегодня, 16:46
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Сегодня, 16:46Сегодня, 16:46
209Фото: sports.kz
Казахстанец Мейирим Нурсултанов признан лучшим боксёром 2023 года по версии Всемирной боксерской организации (WBO), передаёт BaigeNews.kz.
"Представитель команды Adal Promotions Мейрим Нурсултанов стал лучшим боксёром в среднем весе по версии Всемирной боксерской организации! Эту радостную новость WBO объявила на съезде в Доминикане", - сообщили в Adal Promotions.
Мейирим провёл на профессиональном ринге 19 боёв, во всех из них он одержал победы.
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