Житель Казахстана провел любопытный эксперимент, сохранив прошлогодний чек из известного супермаркета, чтобы сравнить изменения в ценах на популярные товары. Результаты показали значительный рост цен на многие продукты, передаёт BaigeNews.kz.

Например, двухлитровый сок "Фруктовый сад" подорожал с 1029 тенге до 1315 тенге, а два килограмма муки "Цесна" — с 803 тенге до 1067 тенге. Гречка "Макфа" подорожала с 765 до 799 тенге, а репчатый лук — с 74 тенге до 144 тенге за килограмм.

Цены на рис и филе курицы также увеличились: рис подорожал с 1155 тенге до 1199 тенге, а филе курицы — с 2589 до 2693 тенге за лоточек. В то же время, пачка макарон практически не изменила цену (447 тенге против 445 тенге), а дезодорант "NIVEA эффект пудры" подорожал с 1899 до 1939 тенге.

Тем не менее, некоторые товары стали даже немного дешевле: огурцы, которые в прошлом году стоили 995 тенге за килограмм, теперь можно купить за 989 тенге.

В целом, корзина продуктов, которая в прошлом году стоила 33 249 тенге, в этом году подорожала до 40 272 тенге, что составляет прирост на 21%.

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