Казахстанец скончался на горнолыжной базе в Кыргызстане
Столкнулся с приятелем.
Сегодня, 17:01
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Сегодня, 17:01Сегодня, 17:01
121Фото: Unsplash
Турист из Казахстана погиб на горнолыжной базе "Каракол", передаёт BaigeNews.kz.
Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области. Инцидент произошел накануне, 27 февраля, на горнолыжном спуске.
В милицию сообщили о несчастном случае. На место сразу же прибыла следственно-оперативная группа, которая установила, что 43-летний гражданин Казахстана спускался на сноуборде и столкнулся со своим приятелем. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Факт зарегистрирован в Журнале учета информации ОВД Ак-Суйского района. Назначены все необходимые экспертизы, выясняются обстоятельства инцидента.
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