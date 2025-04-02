Сотрудники гостиницы в Казахстане столкнулись с крайне неприятной ситуацией, когда номер, в котором постоялец проживал полгода, оказался завален мусором. Видеозапись, опубликованная в социальных сетях, шокировала зрителей, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах видно, как горничная заходит в номер и с ужасом оценивает обстановку. Комната буквально утопает в мусоре: разбросаны коробки от еды, пустые пластиковые бутылки, использованная туалетная бумага. Запах в помещении невыносим, а половина комнаты напоминает настоящую свалку.

"Представьте, что вы живете в одном номере целых шесть месяцев, не выходя на улицу. Как можно было довести пространство до такого состояния?" — говорится в описании к видео.

Пользователи в комментариях гадают, как такой беспорядок мог образоваться:

"Айтишник жил", "А почему уборка не заходила полгода? Странная гостиница", "Они забыли про этот номер, а он решил: 'Назло вам буду тут жить'", "Депрессия…".