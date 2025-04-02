Казахстанец шокировал горничных: что они нашли в номере после шести месяцев проживания?
В казахстанской гостинице постоялец оставил номер заваленным мусором после полугода проживания.
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Сотрудники гостиницы в Казахстане столкнулись с крайне неприятной ситуацией, когда номер, в котором постоялец проживал полгода, оказался завален мусором. Видеозапись, опубликованная в социальных сетях, шокировала зрителей, передаёт BaigeNews.kz.
На кадрах видно, как горничная заходит в номер и с ужасом оценивает обстановку. Комната буквально утопает в мусоре: разбросаны коробки от еды, пустые пластиковые бутылки, использованная туалетная бумага. Запах в помещении невыносим, а половина комнаты напоминает настоящую свалку.
"Представьте, что вы живете в одном номере целых шесть месяцев, не выходя на улицу. Как можно было довести пространство до такого состояния?" — говорится в описании к видео.
Пользователи в комментариях гадают, как такой беспорядок мог образоваться:
"Айтишник жил", "А почему уборка не заходила полгода? Странная гостиница", "Они забыли про этот номер, а он решил: 'Назло вам буду тут жить'", "Депрессия…".
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