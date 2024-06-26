Казахстанец сенсационно вышел в финал квалификации Уимблдона-2024
Сегодня, 20:13
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Сегодня, 20:13Сегодня, 20:13
51Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Тимофей Скатов удачно провёл второй матч квалификации Открытого чемпионата Великобритании (Уимблдон) в Лондоне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Тимофей встретился на корте со словацким теннисистом Лукашом Клейн Клейном (129-й номер АТР) и одержал победу в двух сетах с общим счётом - 7:6, 7:6. Матч продлился два часа и 19 минут и состоялся на стадии полуфинала квалификации.
Скатов исполнил три подачи навылет и совершил три двойные ошибки. Также казахстанец выиграл шесть очков и три гейма подряд.
23-летний казахстанец на данный момент располагается на 229-й строчке мирового рейтинга АТР.
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