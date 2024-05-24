Казахстанец сенсационно пробился в финал самого престижного в мире чемпионата по брейкингу

B-Boy Dias (Диас Аубакиров) стал первым финалистом крупнейшего чемпионата по брейкингу Red Bull BC One World Final, который пройдёт в Рио-де-Жанейро 7 декабря. Он стал первым из Казахстана, кого заметили и пригласили на соревнование, минуя национальный отбор, передаёт BaigeNews.kz.

Диас Аубакиров - восходящая звезда брейкинга Казахстана. Молодой b-boy покорил танцевальный мир своей креативностью, взрывными движениями и фирменным стилем. Ему пророчат большое будущее и статус новой суперзвезды.

Диас начал заниматься брейкингом в 10 лет, когда этот стиль танца не был столь популярен в Казахстане.

"Рядом с домом была школа, на площадке которой всегда тренировались много ребят. Я проходил мимо, шёл в свою школу, и наблюдал за их танцем. Мне нравилось, как всё это выглядит, разные элементы, сложные акробатические трюки. В один момент я решил попробовать сам повторить то, что делали эти ребята. Затем начал смотреть разные обучающие видео в Интернете, и только потом записался в студию на тренировки. И спустя время начал участвовать в баттлах", - рассказал танцор.

Парень тренируется по 4-5 часов в день.

"Для меня большая честь оказаться на мировой сцене. Я всегда смотрел этот чемпионат, восхищался победителями. Это большая ответственность! Там очень долгий и сложный отбор. Ты должен победить не только в своей стране, но ещё и войти в четвёрку лучших среди победителей других стран. А я сразу оказался в финале. Это же невероятно! Я буду стараться победить. Мне хочется выступить там красиво", - поделился эмоциями Диас.

В финале турнира в Бразилии примут участие 16 b-boys и 16 b-girls, а ведущими и диджеями выступят признанные представители хип-хопа и брейкинга.