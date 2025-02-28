Казахстанский боец Фаниль Рафиков (24-7) выступил на турнире Fight Nights в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Рафиков провел бой по правилам бокса с россиянином Ахмедом Алиевым (22-8). Для обоих спортсменов это был дебют на профессиональном ринге. Бой был рассчитан на шесть раундов и завершился сенсационной победой казахстанца единогласным решением судей. Отметим, что очевидным фаворитом в данном противостоянии считался Алиев.

Таким образом, Фаниль Рафиков с победы начал боксерскую карьеру, а Ахмед Алиев проиграл дебютный поединок на профи-ринге. Что касается выступлений Рафикова в смешанных единоборствах, то его последний официальный бой состоялся в октябре прошлого года: он засабмитил в первом раунде иранца Мохаммеда Хейбати (5-5). Если говорить об Ахмеде Алиеве, то он является чемпионом лиги Fight Nights в легком весе.





