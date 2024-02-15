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Казахстанец сенсационно обыграл седьмую ракетку мира на турнире в Роттердаме

Сегодня, 21:45
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ktf.kz Сегодня, 21:45
Сегодня, 21:45
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Фото: ktf.kz

57-я ракетка мира казахстанец Александр Шевченко одержал победу над представителем Дании Хольгером Руне в матче второго круга турнира категории ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ. 

Встреча завершилась со счётом 6:4, 1:6, 6:3. За час и 37 минут Александр шесть раз подал навылет и реализовал два брейк-поинта из трёх.

В 1/4 финала Шевченко предстоит сыграть против 13-й ракетки мира, болгарина Григора Димитрова.

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