Казахстанец сенсационно обыграл седьмую ракетку мира на турнире в Роттердаме
Сегодня, 21:45
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Сегодня, 21:45Сегодня, 21:45
113Фото: ktf.kz
57-я ракетка мира казахстанец Александр Шевченко одержал победу над представителем Дании Хольгером Руне в матче второго круга турнира категории ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ.
Встреча завершилась со счётом 6:4, 1:6, 6:3. За час и 37 минут Александр шесть раз подал навылет и реализовал два брейк-поинта из трёх.
В 1/4 финала Шевченко предстоит сыграть против 13-й ракетки мира, болгарина Григора Димитрова.
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