Казахстанец сенсационно обыграл седьмую ракетку мира на турнире в Роттердаме

57-я ракетка мира казахстанец Александр Шевченко одержал победу над представителем Дании Хольгером Руне в матче второго круга турнира категории ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ.

Встреча завершилась со счётом 6:4, 1:6, 6:3. За час и 37 минут Александр шесть раз подал навылет и реализовал два брейк-поинта из трёх.



В 1/4 финала Шевченко предстоит сыграть против 13-й ракетки мира, болгарина Григора Димитрова.