Казахстанец сенсационно нокаутировал непобеждённого боксёра из Испании

Фото: sports.kz

Казахстанский боксёр Султан Заурбек выступил на вечере бокса в шотландском Эдинбурге (Шотландия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Заурбек сразился с непобеждённым испанцем Джоном Картером по прозвищу "Ураган", в чьей копилке 15 побед, одна ничья и ни одного поражения. Бой во втором полулёгком весе был рассчитан на десять раундов и закончился победой боксера из Казахстана техническим нокаутом в третьем раунде.

Таким образом, Султан Заурбек одержал пятнадцатую победу в профессиональной карьере, а Джон Картер потерпел первое поражение в профи. Добавим, что Заурбек является чемпионом WBO European, а его соперник ранее выигрывал пояс EBU European Union, а также становился чемпионом Испании.