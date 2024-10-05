Казахстанец сделал камбэк и пробился в финал теннисного турнира в Пекине
Сегодня, 17:02
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Сегодня, 17:02Сегодня, 17:02
66Фото: ФТК
Первая ракетка Казахстана в возрасте до 18 лет, 15-я ракетка мира юниорского рейтинга Амир Омарханов вышел в финал турнира серии ITF Juniors J300 в Пекине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.
Казахстанец в полуфинале обыграл серба Ожена Милича (56 ITF Juniors). Стартовый сет Амир проиграл со счётом 0:6, но затем проявил характер и две последующие партии оставил за собой - 6:1, 6:3.
Завтра 6 октября Омарханов в финале сыграет против британца Оливера Бондинга (19 ITF Juniors).