Казахстанец совместно с искусственным интеллектом восстановил портреты деятелей культуры Казахстана, изображенных на старых купюрах, передаёт BaigeNews.kz.

Используя старые купюры номиналом 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 тенге старого образца, ИИ помог воссоздать черты лиц и детали одежды, добавив яркие цвета и реалистичность изображений.

"Реальных картин не сохранилось, поэтому получились различные интерпретации, которые сохраняют исторический контекст", - говорит Бекжанов Бакдаулет.

По словам казахстанца, проект нацелен возвратить в память образы деятелей культуры, которые со временем могли бы быть забыты из-за износа и выведения из оборота купюр старого образца.