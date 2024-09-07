Казахстанец Ризабек Айтмухан стал чемпионом мира по вольной борьбе U20

Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан стал победителем чемпионата мира U20 в Понтеведре (Испания), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Ризабек стал лучшим в весе до 97 килограммов, уверенно выиграв все схватки.

В финале он боролся против Хетага Карсанова (Азербайджан). И уже в самом начале захватил преимущество. В итоге наш спортсмен выиграл досрочно - 10-0.

Отметим, что в прошлом году Айтмухан завоевал "золото" на взрослом чемпионате мира. Тогда он выиграл в категории до 92 килограммов.