Казахстанец Ризабек Айтмухан стал чемпионом мира по вольной борьбе U20
Сегодня, 23:15
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Сегодня, 23:15Сегодня, 23:15
104Фото: Olympic.kz
Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан стал победителем чемпионата мира U20 в Понтеведре (Испания), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Ризабек стал лучшим в весе до 97 килограммов, уверенно выиграв все схватки.
В финале он боролся против Хетага Карсанова (Азербайджан). И уже в самом начале захватил преимущество. В итоге наш спортсмен выиграл досрочно - 10-0.
Отметим, что в прошлом году Айтмухан завоевал "золото" на взрослом чемпионате мира. Тогда он выиграл в категории до 92 килограммов.
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