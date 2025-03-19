В рамках исполнения поручений Главы государства Агентство по противодействию коррупции продолжает продвигать принципы "Закон и порядок" в обществе. Борьба с коррупцией возможна только при активном участии населения, поэтому Антикор реализует принцип открытости через различные каналы связи, передает BaigeNews.kz.

Одним из ключевых инструментов является круглосуточный Call-центр Антикоррупционной службы. Он обеспечивает гражданам бесплатную информационно-консультационную поддержку, принимает жалобы, предложения и отзывы по вопросам противодействия коррупции. Операторы реагируют на телефонные сообщения о фактах коррупции, а в случае подозрений о преступных действиях – соединяют абонента с дежурным офицером Агентства для оперативного реагирования.

В 2024 году на Call-центр поступило более 26 тыс обращений, из них:

5,8 тыс консультаций по вопросам антикоррупционной службы;

862 сообщения с признаками коррупционных правонарушений.

Количество уголовных дел, открытых по результатам поступивших сообщений, растет. В целях стимулирования гражданского участия предусмотрено единовременное денежное вознаграждение за достоверную информацию о коррупционных преступлениях – до 15,7 млн тенге. В 2024 году 104 гражданина получили поощрение на общую сумму 35,5 млн тенге, включая 38 государственных служащих.

Наибольшее количество поощренных приходится на Департаменты по Карагандинской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областям, где поощрено от 6 до 10 лиц.

"В 2024 году в городе Шымкент на сумму 6 млн тенге или 10% от суммы взятки поощрен гражданин Б. за оказанное содействие в пресечении преступной деятельности граждан Т. и Б. Департаментом по городу Астана, на сумму 3 млн тенге поощрен гражданин Т. за сообщение о коррупции в отношении двух граждан, подстрекавших к даче взятки сотрудникам полиции. Вместе с тем, Антикоррупционная служба обеспечивает полную конфиденциальность осведомителей. С 3 января 2023 года данная категория граждан попадает под комплексную программу защиты свидетелей", - говорится в сообщении.

Для удобства граждан Антикоррупционная служба запустила WhatsApp-чат-бот Антикор 1424. Теперь можно оперативно сообщить о коррупционных фактах или получить консультацию по мессенджеру, отправив сообщение на номер 8 777 000 1424.

Антикоррупционная служба призывает граждан не оставаться в стороне и при наличии информации о коррупции обращаться в Call-центр 1424 или через WhatsApp-чат-бот.