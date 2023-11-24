Казахстанец разместил данные жены на рекламирующих секс-услуги сайтах

Руководитель общественного фонда "Цифровая трансформация" Азиза Шужеева призывает признать факт цифрового насилия в Казахстане, передаёт корреспондент Baigenews.kz.

По словам руководителя общественного фонда "Цифровая трансформация" Азизы Шужеевой, казахстанцы нуждаются в правовой защите от преступлений, совершаемых в онлайн-пространстве.

"К нам обращаются женщины с разными историями. Не так давно был случай: супруг из мести разместил номер телефона своей супруги на всех сайтах, где рекламируются сексуальные услуги. У женщины весь день буквально обрывался телефон от звонков незнакомых людей. Её телефон и личные данные (фото, видео) были размещены на этих сайтах. Мы пытались ей помочь, находили администраторов сайтов и удаляли информацию. Но при обращении в правоохранительные органы, с их стороны не было оказано никакой помощи, потому что нет алгоритмов действий. Цифровые технологии открывают новые возможности, и ими надо пользоваться, но они также порождают серьёзные преступления", — рассказала директор фонда.

Азиза Шужеева считает, что сегодня цифровые технологии необходимо активнее использовать в деле профилактики и борьбы со всеми формами насилия.

"Мы все сейчас живем двойной жизнью. У нас есть оффлайн-жизнь и есть онлайн-жизнь. По последним исследованиям, человек проводит в интернете около 7,5 часов своего рабочего дня. И соответственно цифровые технологии играют большую роль в нашей жизни. И в профилактике бытового насилия цифровые технологии могут очень полезны", — отметила она.

Азиза вместе с коллегами, изучая мировой опыт использования цировых инструментов в борьбе с насилием против женщин и детей, наткнулась на мобильное приложение Kadesh, разработанное в Турции.

"В кризисной ситуации жертва насилия не всегда может позвонить своим родным, особенно если это ребёнок. Но благодаря приложению "Кадеш", в котором можно зарегистрировать своих родных и близких – сестру, подругу, брата, достаточно просто потрясти мобильный телефон, и эти люди получат смс-SOS, который подскажет, что нужно пойти и найти этого человека", — рассказала эксперт.

Казахстанские специалисты взяли это решение за основу, доработав его и добавив функцию указания местонахождения жертвы.

"Мы доработали эту концепцию и добавили туда геолокацию. Благодаря этому уже в первые минуты после получения сообщения о помощи можно будет отправиться на поиски человека", — пояснила Азиза Шужеева.

Однако выпустить приложение на рынок не получилось — не удалось найти инвестора, который был бы готов профинансировать работу проекта.

Руководитель общественного фонда "Цифровая трансформация" призвала обратить внимание на преступления, совершаемые в онлайн-пространстве.