Казахстанец разбился на мотоцикле в Таиланде
Он жил и работал на остраве.
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На Пхукете произошла смертельная авария. Гражданин Казахстана разбился на мотоцикле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на таиландское издание Новости Пхукета.
Трагедия случилась 1 апреля.
По данным издания, мужчина двигался на высокой скорости и врезался в фонарный столб. От удара его тело разорвало на две части.
Первыми о происшествии сообщили спасатели фонда Kusoldharm, которые предположили, что погибший был гражданином России. Однако позже в больнице Vachira Phuket подтвердили, что он являлся гражданином Казахстана, проживавшим и работавшим на острове.
Ранее сообщалось, что в Таиланде, неподалеку от острова Майтон в провинции Пхукет, произошел инцидент с туристическим катером, на борту которого находились 31 путешественник из России и Казахстана. К счастью, никто не пострадал.
По данным корпоративного фонда "Туристик Камкор", судно было забронировано через уличное агентство, которое не входит в список лицензированных операторов для организованных туров.
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