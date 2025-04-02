  • 2 Апреля, 17:42
  • BAIGENEWS

Казахстанец разбился на мотоцикле в Таиланде

Он жил и работал на остраве.

Сегодня, 16:53
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 16:53
Сегодня, 16:53
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Фото: pixabay.com

На Пхукете произошла смертельная авария. Гражданин Казахстана разбился на мотоцикле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на таиландское издание Новости Пхукета.

Трагедия случилась 1 апреля.

По данным издания, мужчина двигался на высокой скорости и врезался в фонарный столб. От удара его тело разорвало на две части.

Первыми о происшествии сообщили спасатели фонда Kusoldharm, которые предположили, что погибший был гражданином России. Однако позже в больнице Vachira Phuket подтвердили, что он являлся гражданином Казахстана, проживавшим и работавшим на острове. 

Ранее сообщалось, что в Таиланде, неподалеку от острова Майтон в провинции Пхукет, произошел инцидент с туристическим катером, на борту которого находились 31 путешественник из России и Казахстана. К счастью, никто не пострадал. 

По данным корпоративного фонда "Туристик Камкор", судно было забронировано через уличное агентство, которое не входит в список лицензированных операторов для организованных туров.

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