На Пхукете произошла смертельная авария. Гражданин Казахстана разбился на мотоцикле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на таиландское издание Новости Пхукета.

Трагедия случилась 1 апреля.

По данным издания, мужчина двигался на высокой скорости и врезался в фонарный столб. От удара его тело разорвало на две части.

Первыми о происшествии сообщили спасатели фонда Kusoldharm, которые предположили, что погибший был гражданином России. Однако позже в больнице Vachira Phuket подтвердили, что он являлся гражданином Казахстана, проживавшим и работавшим на острове.

Ранее сообщалось, что в Таиланде, неподалеку от острова Майтон в провинции Пхукет, произошел инцидент с туристическим катером, на борту которого находились 31 путешественник из России и Казахстана. К счастью, никто не пострадал.

По данным корпоративного фонда "Туристик Камкор", судно было забронировано через уличное агентство, которое не входит в список лицензированных операторов для организованных туров.