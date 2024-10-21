Казахстанец пытался зарезать беременную супругу

В CМУС Мангистауской области рассмотрели уголовное дело в отношении подсудимого К., обвиняемого в покушении на убийство беременной женщины, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл 13 июля около 21:30 перед торговым центром в селе Мангистау Мунайлинского района. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения на почве ссоры, зная, что жена беременна, несколько раз ударил её кухонным ножом - в спину, бедро, грудь, бил ногами по голове.

Добить женщину ему помешали сотрудники полиции и очевидцы.

Прокурор просил признать подсудимого виновным по предъявленным обвинениям и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

Потерпевшая А. в суде просила не лишать мужа свободы. Он сам, раскаявшись в содеянном, надеялся на минимальное наказание.

"К. признан виновным по части 3 статьи 24, пункту 4) части 2 статьи 99 УК, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет", - сообщили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.