Казахстанец пытался зарезать беременную супругу
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В CМУС Мангистауской области рассмотрели уголовное дело в отношении подсудимого К., обвиняемого в покушении на убийство беременной женщины, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл 13 июля около 21:30 перед торговым центром в селе Мангистау Мунайлинского района. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения на почве ссоры, зная, что жена беременна, несколько раз ударил её кухонным ножом - в спину, бедро, грудь, бил ногами по голове.
Добить женщину ему помешали сотрудники полиции и очевидцы.
Прокурор просил признать подсудимого виновным по предъявленным обвинениям и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.
Потерпевшая А. в суде просила не лишать мужа свободы. Он сам, раскаявшись в содеянном, надеялся на минимальное наказание.
"К. признан виновным по части 3 статьи 24, пункту 4) части 2 статьи 99 УК, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет", - сообщили в суде.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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