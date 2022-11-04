Казахстанец пытался вывезти чемодан с валютой в Грузию

У казахстанца, вылететавшего из аэропорта Атырау в Грузию, обнаружили незадекларированную крупную сумму валюты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на областной департамент госдоходов.

"Обнаружили валюту при проведении таможенного контроля через рентген - телевизионный аппарат RAPISCAN. В ручной клади пассажира международного рейса Атырау-Кутаиси, гражданина Казахстана 1992 года рождения, выявлено 60 700 долларов, 10 000 российских рублей и 7000 тенге",- сообщили в ведомстве. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Атырау облысы бойынша МКД/ДГД по Атырауской области (@atyrauobl_mkd)

Возбуждено дело по статье 545 КоАП РК.

Сообщается, что согласно указу президента РК от 14 марта 2022 года запрещён вывоз наличной иностранной валюты и (или) денежных средств в иностранной валюте в сумме, исчисленной по курсу Национального банка РК, установленной на дату вывоза, превышающей эквивалент 10 000 долларов.