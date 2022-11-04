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Сегодня, 06:25
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Казахстанец пытался вывезти чемодан с валютой в Грузию
У казахстанца, вылететавшего из аэропорта Атырау в Грузию, обнаружили незадекларированную крупную сумму валюты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на областной департамент госдоходов.
Возбуждено дело по статье 545 КоАП РК.
Сообщается, что согласно указу президента РК от 14 марта 2022 года запрещён вывоз наличной иностранной валюты и (или) денежных средств в иностранной валюте в сумме, исчисленной по курсу Национального банка РК, установленной на дату вывоза, превышающей эквивалент 10 000 долларов.
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