Казахстанец пытался убить российского полицейского в Байконуре

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29-летнего казахстанца обвиняют в покушении на убийство и оскорблении российского полицейского при исполнении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт прокуратуры Байконура.

В ведомстве отметили, что уже передали уголовное дело для дальнейшего расследования в правоохранительные органы Казахстана.

"Следствием установлено, что ранее привлекавшийся к уголовной ответственности злоумышленник, в вечернее время 5 декабря 2022 года, вооружившись огнестрельным оружием, пришёл в кафе "Лемар", расположенное по проспекту Королева город Байконур, где произвёл два выстрела в сторону потерпевшего, однако вследствие активных действий посетителей кафе по пресечению его противоправных действий, промахнулся. Кроме того, в ходе расследования совершенного покушения на убийство, злоумышленник публично оскорбил сотрудника полиции при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением, высказав в его адрес слова и выражения в неприличной форме, сопровождающиеся нецензурной бранью", — говорится в сообщении.

Сейчас злоумышленник находится под стражей в изоляторе временного содержания УМВД России на комплексе "Байконур". В связи с тем, что обвиняемый является гражданином Республики Казахстан, уголовное дело прокуратурой комплекса направлено в казахстанские правоохранительные органы для осуществления дальнейшего уголовного преследования.