17 марта 45-летний житель Астаны Кайырбек Аяшев установил новый неофициальный рекорд Казахстана, проведя целых 1 час 20 минут в ледяной воде, передает BaigeNews.kz.

С 2008 года Кайырбек увлекается моржеванием и постепенно увеличивает время пребывания в проруби.

В 2019 году его рекорд составил 35 минут, в 2020-м — 40 минут, в 2021 году — 45 минут, а в 2023 году он уже провел 1 час 15 минут в ледяной воде. На этот раз он побил свой собственный рекорд, увеличив время до 1 часа 20 минут.

Своими достижениями Кайырбек демонстрирует возможности человеческого организма и активно популяризирует закаливание среди казахстанцев. Он уверен, что моржевание и закаливание помогают укрепить здоровье и стать более выносливым.