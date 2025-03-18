Казахстанец провел 1 час 20 минут в ледяной воде
Новый рекорд.
Сегодня, 10:45
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Сегодня, 10:45Сегодня, 10:45
68Фото: Бауыржан Муканов
17 марта 45-летний житель Астаны Кайырбек Аяшев установил новый неофициальный рекорд Казахстана, проведя целых 1 час 20 минут в ледяной воде, передает BaigeNews.kz.
С 2008 года Кайырбек увлекается моржеванием и постепенно увеличивает время пребывания в проруби.
В 2019 году его рекорд составил 35 минут, в 2020-м — 40 минут, в 2021 году — 45 минут, а в 2023 году он уже провел 1 час 15 минут в ледяной воде. На этот раз он побил свой собственный рекорд, увеличив время до 1 часа 20 минут.
Своими достижениями Кайырбек демонстрирует возможности человеческого организма и активно популяризирует закаливание среди казахстанцев. Он уверен, что моржевание и закаливание помогают укрепить здоровье и стать более выносливым.
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