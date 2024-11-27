Казахстанец пробился в 1/8 финала молодёжного чемпионата мира по настольному теннису

Представитель команды Казахстана по настольному теннису Алан Курмангалиев вышел в 1/8 финала молодёжного чемпионата мира в Хельсингборге (Швеция), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В стартовом раунде одиночного разряда Курмангалиев выиграл у Юлэйна Батикса из Камеруна. За выход в 1/4 финала Алан сыграет против немца Андре Бертельсмайера.

Курмангалиев - единственный казахстанец, которому удалось пробиться на чемпионат мира.