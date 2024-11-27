  • 27 Ноября, 21:55
  • BAIGENEWS

Казахстанец пробился в 1/8 финала молодёжного чемпионата мира по настольному теннису

Курмангалиев - единственный представитель страны, которому удалось поехать на мировое первенство.

Сегодня, 20:23
АВТОР
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olympic.kz Сегодня, 20:23
Сегодня, 20:23
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Фото: olympic.kz

Представитель команды Казахстана по настольному теннису Алан Курмангалиев вышел в 1/8 финала молодёжного чемпионата мира в Хельсингборге (Швеция), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В стартовом раунде одиночного разряда Курмангалиев выиграл у Юлэйна Батикса из Камеруна. За выход в 1/4 финала Алан сыграет против немца Андре Бертельсмайера.

Курмангалиев - единственный казахстанец, которому удалось пробиться на чемпионат мира. 

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