Казахстанец после нокаута сразился за золото в Венгрии

Фото: Sports.kz

Казахстанский боксёр Диас Берикбай провел финальный поединок на 72-м Международном турнире по боксу среди молодежи памяти Gergely Bornemissza в венгерском Эгере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

После победы в полуфинале над венгром Коосом Сандором техническим нокаутом Берикбай в бою за золотую медаль в весовой категории до 48 килограммов встретился на ринге с еще одним представителем хозяев турнира — Зиго Чабой.

Поединок был запланирован на три раунда, продлился всю отведенную дистанцию и закончился победой венгерского спортсмена решением судей.

Таким образом, Диас Берикбай стал серебряным призером турнира, а Зиго Чаба завоевал "золото".