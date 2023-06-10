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Sports.kz Сегодня, 10:47
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Сегодня, 10:47
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Фото: Sports.kz

Казахстанец после нокаута сразился за золото в Венгрии

Казахстанский боксёр Диас Берикбай провел финальный поединок на 72-м Международном турнире по боксу среди молодежи памяти Gergely Bornemissza в венгерском Эгере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

После победы в полуфинале над венгром Коосом Сандором техническим нокаутом Берикбай в бою за золотую медаль в весовой категории до 48 килограммов встретился на ринге с еще одним представителем хозяев турнира — Зиго Чабой. 

Поединок был запланирован на три раунда, продлился всю отведенную дистанцию и закончился победой венгерского спортсмена решением судей. 

Таким образом, Диас Берикбай стал серебряным призером турнира, а Зиго Чаба завоевал "золото".

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Сегодня, 10:47
438
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