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Казахстанец маскировал звонки иностранных мошенников

Сегодня, 13:22
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КНБ РК Сегодня, 13:22
Сегодня, 13:22
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Фото: КНБ РК

Гражданин Казахстана, подозреваемый в организации незаконного пропуска трафика и телефонных соединений, задержан КНБ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на комитет.

По версии следствия, им оказывались услуги, позволявшие иностранным злоумышленникам маскировать свои звонки в Казахстан для осуществления мошеннических действий.

"Эти операции осуществлялись с применением специального оборудования и вредоносного программного обеспечения, подменяющего иностранные номера на казахстанские.

В результате, подозреваемый извлекал сверхприбыль в ущерб национальным операторам связи, а зарубежные мошенники с использованием его услуг обманывали жителей республики", - говорится в сообщении.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 210 Уголовного кодекса.

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