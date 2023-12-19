Казахстанец маскировал звонки иностранных мошенников

Гражданин Казахстана, подозреваемый в организации незаконного пропуска трафика и телефонных соединений, задержан КНБ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на комитет.

По версии следствия, им оказывались услуги, позволявшие иностранным злоумышленникам маскировать свои звонки в Казахстан для осуществления мошеннических действий.

"Эти операции осуществлялись с применением специального оборудования и вредоносного программного обеспечения, подменяющего иностранные номера на казахстанские. В результате, подозреваемый извлекал сверхприбыль в ущерб национальным операторам связи, а зарубежные мошенники с использованием его услуг обманывали жителей республики", - говорится в сообщении.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 210 Уголовного кодекса.