Казахстанец погиб на отдыхе в Шри-Ланке

16-летний казахстанец погиб при катании на сёрфинге в Шри-Ланке. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"В посольство Казахстана в Индии обратились граждане РК и сообщили, что их несовершеннолетний сын находится в больнице в тяжёлом состоянии. При выяснении обстоятельств нам удалось узнать, что он, занимаясь сёрфингом, 5 марта упал в воду, и его спасли. До 10 марта он находился в больнице, врачи боролись за его жизнь. К сожалению, 10 марта этот парень скончался", – сказал Айбек Смадияров, отвечая на вопрос в ходе еженедельного брифинга.

Он также отметил, что оказывается вся необходимая помощь по доставке на родину тела мальчика.

"Сейчас мы оказываем помощь родным, консул находится на связи с родителями этого мальчика. Ведутся переговоры с авиакомпанией, с ритуальной компанией, чтобы в ближайшее время доставить тело ребёнка в Казахстан, оформляются все необходимые документы", – отметил Смадияров.

В МИД уточнили, что мальчик родом из Алматы.