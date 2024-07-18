Казахстанец погиб на Иссык-Куле

На Иссык-Куле катер наехал на казахстанца. Пострадавший скончался в больнице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kaktus.media.

15 июля в ОВД Иссык-Кульского района из райбольницы сообщили о поступлении к ним мужчины в бессознательном состоянии. Выяснилось, это был уроженец Балыкчы К. Б., 1982 года рождения, ныне гражданин Казахстана. Он получил серьёзные травмы в результате наезда водного катера на пляже одного из центров отдыха в селе Кара-Ой. Инцидент произошел в тот же день примерно в 18:25.

16 июля пострадавший скончался от полученных травм в реанимационном отделении районной больницы.

В ходе следствия установлена личность владельца катера, им оказался уроженец Иссык-Кульского района М. Б., 1992 года рождения. Управлял катером в момент трагедии местный житель А. А., 2006 года рождения.

По данным фактам в ОВД Иссык-Кульского района возбуждены уголовные дела по статьям 127 "Причинение смерти по неосторожности" и 311 "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации, железнодорожного, воздушного или водного транспорта" УК КР. Следствие продолжается.