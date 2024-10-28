Казахстанец поборется за "золото" чемпионата мира

Казахстанский борец греко-римского стиля Ержет Жарлыкасын пробился в финал чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях в Тиране (Албания), передаёт BaigeNews.kz.

В полуфинале в весовой категории до 63 килограммов казахстанец встретился с Садыком Лалаевым из России.

Ержет одержал досрочную победу. 29 октября он поборется за золотую медаль в финале ЧМ.

Его соперником будет Нихат Маммадали из Азербайджана.