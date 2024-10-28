Казахстанец поборется за "золото" чемпионата мира
Сегодня, 22:49
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:49Сегодня, 22:49
82
Казахстанский борец греко-римского стиля Ержет Жарлыкасын пробился в финал чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях в Тиране (Албания), передаёт BaigeNews.kz.
В полуфинале в весовой категории до 63 килограммов казахстанец встретился с Садыком Лалаевым из России.
Ержет одержал досрочную победу. 29 октября он поборется за золотую медаль в финале ЧМ.
Его соперником будет Нихат Маммадали из Азербайджана.
Видео: Qazsport
Самое читаемое
- Фейк о туранском тигре в Шымкенте разоблачили эксперты
- Болельщики "Астаны" попали в ДТП перед матчем с "Актобе": погиб молодой парень
- Актёр из сериалов "Сваты" и "Жены олигарха" погиб в ДТП
- Стали известны подробности пожара в ТРЦ "Baizaar" в Атырау
- Появление "компаний-единорогов" в Казахстане прогнозируют в Силиконовой долине