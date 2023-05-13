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instagram.com/kcfkz Сегодня, 20:59
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Сегодня, 20:59
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Фото: instagram.com/kcfkz

Казахстанец победил в велогонке в Узбекистане

Казахстанец Даниил Марухин одержал победу в велогонке в Узбекистане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации велоспорта Казахстана.

"Даниил Марухин выиграл в гонке Tour of Bostonliq I, которая прошла сегодня в Узбекистане. Tour of Bostonliq I состоял из одного этапа — индивидуальной гонки с раздельным стартом 30 километров", — сообщили в федерации.

Даниил Марухин преодолел дистанцию за 36 минут, 29 секунд.

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Сегодня, 20:59
231
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