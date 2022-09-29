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скриншот с видео Сегодня, 04:42
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Фото: скриншот с видео

Казахстанец победил в конкурсе бизнес-идей в Южной Корее

Студент из Казахстана Артур Шин выиграл в конкурсе бизнес-идей в Южной Корее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Организотор конкурса - секретариат форума сотрудничества "Центральная Азия – Республика Корея". За право реализовать свой проект боролись восемь групп, объединивших порядка 70 человек.

Жюри понравилась идея Артура организовать для беременных женщин полезные наборы. В них вошли витамины, крема и специальные пояса. За свою идею казахстанец и шесть членов его команды получили около 3500 долларов. Реализовать свой проект в нашей стране победители конкурса намерены через 3-4 года. За это время они планируют разработать онлайн-платформу, на которой женщины смогут сами выбрать содержимое набора.

19-летний Артур Шин приехал в Сеул из Алматы. Сейчас он учится на втором курсе одного из корейских университетов.

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#конкурс #Южная Корея #студенты
Журналист
Сегодня, 04:42
116
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