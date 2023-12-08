Казахстанец пишет музыку к трейлерам фильмов Marvel и Sony

Музыку казахстанского композитора из Петропавловска Тиграна Папазяна использовали в создании трейлеров к известным западным фильмам, мультфильмам и видеоиграм, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Как пишет издание, в копилке казахстанского музыканта свыше сотни треков, которые использовали в создании трейлеров и ТВ-спотов к таким известным фильмам, мультфильмам и видеоиграм, как "Человек Паук: через вселенные", "Соник в кино", "Рэмпейдж", "Обитель зла", "Черная пантера", "Круэлла", "Последний богатырь", "Battlefield V", "Mass Effect: Andromeda", "Far Cry 6" и т.д. Недавно коллекция пополнилась трейлером ко второму сезону мультсериала "What if…?" киностудии Marvel.

"Я стал изучать тему трейлерной музыки, и меня это очень заинтересовало. Первый трейлер я написал к российскому фильму "Матильда" (вышел в 2017 году - F), который на тот момент был одним из самых крупнобюджетных в России. Мой друг работал над его промокампанией, и я напросился к нему. Потом написал нескольким американским лейблам, которые занимались трейлерной музыкой. Я сам из маленького города, и давно понял: чтобы пробиться, надо быть наглым. До тех пор пока я не известен, я сам должен выходить на компании и не бояться предлагать свои услуги, даже если на предложение ответят отказом", - рассказал он.

Сегодня Тигран сотрудничает как с американскими лейблами, так и российскими компаниями.

"Бывает, что одна и та же музыка используется в разных материалах. Например, один из моих первых треков для лейбла использовали в испанском ТВ-споте для фильма "Доктор Стрендж", потом его также использовали для фильма "Обитель зла", - рассказывает о тонкостях музыкальной кухни собеседник", - добавил композитор.

По словам Тиграна, на создание одного трека уходит относительно немного времени – в среднем полторы недели.

Сейчас Тигран Папазян планирует стать продюсером и продвигать работы других музыкантов.