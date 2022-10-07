Казахстанец переплыл Гибралтарский пролив

Житель Актау Курал Жоламан переплыл Гибралтарский пролив, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Курал Жоламан 30 сентября принял участие в кросс-заплыве и преодолел 16,7 километра от Испании до Марокко. Заплыв к берегам Африки в Марокко он начал из самой южной точки Европы - в Тарифу. Житель Актау без гидрокостюма переплыл Гибралтарский пролив за пять часов 58 минут.

фото: lada.kz

"Курал ранее принимал участие в кросс-континентальном заплыве в Стамбуле. Тогда ему удалось переплыть пролив Босфор из Азии в Европу, преодолев 6,5 километра. К заплыву через Гибралтарский пролив он готовился в Актау, плавая в Каспии. Гибралтар не так-то уж и легко переплыть, не каждому это удаётся, там порывистый ветер, сильные волны и холодная вода. Курал справился, он первый казахстанец, который без гидрокостюма пересёк Гибралтар из 740 пловцов", - рассказал отец экстремала Толыбай Таласбаев.

фото: lada.kz