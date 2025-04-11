В Шуской районный суд обратились с необычным иском: мужчина потребовал взыскать ущерб за автомобиль, который покупатель не только не оплатила, но и вернула в неисправном виде. История показалась простой, но оказалась с "подвохом на колесах", передаёт BaigeNews.kz.

Как выяснилось, гражданин А. продал гражданке Г. легковой автомобиль, оформив официальный договор купли-продажи. Женщина должна была заплатить 200 тыс. тенге сразу, а оставшиеся 700 тыс. - через несколько месяцев. Однако обещанных денег продавец так и не увидел.

На требования рассчитаться покупательница ответила неожиданно - вернула машину. Но в каком состоянии! По словам истца, автомобиль вернулся с "травмами": оторван глушитель, сломана дверь, побиты стекла, кузов - поцарапан со всех сторон, а из салона исчез магнитофон.

Судебная экспертиза оценила причинённый ущерб в 300 тыс. тенге. Ответчица на досудебные претензии не реагировала, и тогда дело дошло до суда.

Фемида оказалась на стороне продавца: суд взыскал с ответчика не только сумму ущерба, но и компенсацию госпошлины и представительских расходов. Решение пока не вступило в законную силу.

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