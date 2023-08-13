Казахстанец отправил соперника в нокаут и вышел в финал Гран-при американской лиги
Сегодня, 15:22
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Сегодня, 15:22Сегодня, 15:22
138Фото: sports.kz
Казахстанский боец смешанных единоборств Николай Веретенников провёл свой очередной поединок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Он выступил в полуфинале Гран-при лиги UFL (United Fight League) в городе Меса (штат Аризона, США), где встретился с местным файтером Луисом Инигесом. Противостояние завершилось во втором раунде техническим нокаутом в исполнении Веретенникова.
Cвой предыдущий бой Николай Веретенников провел также в UFL — 13 мая он победил сабмишеном во втором раунде американца Демаркеса Джексона . В 2021 году представитель Казахстана пытался пробиться в UFC через претендентский турнир Даны Уайта, но уступил решением судей Майклу Моралесу из Эквадора.
Видео: instagram.com/unitedfightleague
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