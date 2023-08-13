Казахстанец отправил соперника в нокаут и вышел в финал Гран-при американской лиги

Казахстанский боец смешанных единоборств Николай Веретенников провёл свой очередной поединок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Он выступил в полуфинале Гран-при лиги UFL (United Fight League) в городе Меса (штат Аризона, США), где встретился с местным файтером Луисом Инигесом. Противостояние завершилось во втором раунде техническим нокаутом в исполнении Веретенникова.

Cвой предыдущий бой Николай Веретенников провел также в UFL — 13 мая он победил сабмишеном во втором раунде американца Демаркеса Джексона . В 2021 году представитель Казахстана пытался пробиться в UFC через претендентский турнир Даны Уайта, но уступил решением судей Майклу Моралесу из Эквадора.