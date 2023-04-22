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Instagram/daulet_daukenov Сегодня, 10:46
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Сегодня, 10:46
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Фото: Instagram/daulet_daukenov

Казахстанец отобрал пояс WBC у боксёра из Никарагуа

Казахстанский боксёр Даулет Даукенов выступил на вечере бокса в чешском Оломоуце, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Даукенов провел поединок с никарагуанцем Робином Саморой. Бой прошёл в первом полусреднем весе и был рассчитан на восемь раундов, а на кону стоял второстепенный пояс WBC —  по версии Боксёрского бюро СНГ, Славянских и Балтийских стран. Этот бой закончился победой боксёра из Казахстана решением судей.

 
 
 
 
 
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Публикация от ᴅᴀᴜʟᴇᴛ ᴅᴀᴜᴋᴇɴᴏᴠ DD (@daulet_daukenov)

Таким образом, Даулет Даукенов одержал двенадцатую победу в профессиональной карьере и завоевал второстепенный пояс WBC, а Робин Самора потерпел уже двадцатое поражение на профи-ринге. 

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Сегодня, 10:46
144
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