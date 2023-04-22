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144Фото: Instagram/daulet_daukenov
Казахстанец отобрал пояс WBC у боксёра из Никарагуа
Казахстанский боксёр Даулет Даукенов выступил на вечере бокса в чешском Оломоуце, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Даукенов провел поединок с никарагуанцем Робином Саморой. Бой прошёл в первом полусреднем весе и был рассчитан на восемь раундов, а на кону стоял второстепенный пояс WBC — по версии Боксёрского бюро СНГ, Славянских и Балтийских стран. Этот бой закончился победой боксёра из Казахстана решением судей.
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Таким образом, Даулет Даукенов одержал двенадцатую победу в профессиональной карьере и завоевал второстепенный пояс WBC, а Робин Самора потерпел уже двадцатое поражение на профи-ринге.
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