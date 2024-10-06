Казахстанец Нуралы Алип стал одним из лучших игроков в питерском "Зените"
Сегодня, 07:58
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Сегодня, 07:58Сегодня, 07:58
92Фото: sports.kz
Казахстанский защитник Нуралы Алип сыграл за питерский "Зенит" в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги против "Оренбурга", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Команда из Санкт-Петербурга одержала победу на своем поле со счетом 1:0.
24-летний футболист сборной Казахстана появился на поле в стартовом составе. За свою игру Нуралы получил оценку 7,2 баллов от портала Flashscore, что стало третьим лучшим показателем в питерской команде.
Отметим, что санкт-петербургский клуб с 26 очками в активе располагается на первой строчке турнирной таблицы РПЛ, а "Оренбург" с семью баллами идет на 14-м месте.
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