Казахстанец Нуралы Алип стал одним из лучших игроков в питерском "Зените"

Казахстанский защитник Нуралы Алип сыграл за питерский "Зенит" в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги против "Оренбурга", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Команда из Санкт-Петербурга одержала победу на своем поле со счетом 1:0.

24-летний футболист сборной Казахстана появился на поле в стартовом составе. За свою игру Нуралы получил оценку 7,2 баллов от портала Flashscore, что стало третьим лучшим показателем в питерской команде.

Отметим, что санкт-петербургский клуб с 26 очками в активе располагается на первой строчке турнирной таблицы РПЛ, а "Оренбург" с семью баллами идет на 14-м месте.