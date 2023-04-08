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КТФ Сегодня, 09:16
323
Сегодня, 09:16
323
Фото: КТФ

Казахстанец не смог выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Мексике

Денис Евсеев, который занимает 302-е место в рейтинге ATP, проиграл в 1/8 финала "челленджера" в мексиканском Сан-Луис-Потоси, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Евсеев боролся за выход в четвертьфинал с немецким теннисистом Домиником Кёпфером (179-е место), но уступил ему в двух сетах — 3:6, 2:6. 

Ранее по ходу турнира Денис Евсеев победил мексиканца Алана Фьерроса (872-е место), представителя Северных Марианских островов Колина Синклера (418-е место) и доминиканца Ника Хардта (219-е место).

Добавим, что призовой фонд турнира в Сан-Луис-Потоси составляет 80 000 долларов. Победитель заработает 10 840 долларов и получит 75 рейтинговых очков. 

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Сегодня, 09:16
323
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