Сырдарьинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Б., обвиняемого в совершении уголовного проступка по части 2 статьи 109-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно материалам дела, гражданин Б. без видимых причин нанес побои своей теще и свояченице, причинив им физическую боль, но не нанеся легкого вреда здоровью.

На судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину. Однако производство по делу было прекращено, поскольку стороны пришли к примирению в порядке медиации. В связи с этим, на основании части 1 статьи 68 УК РК, гражданин Б. был освобожден от уголовной ответственности.

Суд вынес строгие предупреждения в адрес обвиняемого. Ему разъяснили, что в случае повторного совершения проступков, предусмотренных статьями 108-1 и 109-1 УК, положения статьи 68 применены не будут, и он понесет установленное законом наказание.