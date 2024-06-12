Казахстанец финишировал третьим на чемпионате Азии по велоспорту
Сегодня, 20:13
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:13Сегодня, 20:13
119Фото: olympic.kz
Представитель команды Казахстана по велоспорту на шоссе Евгений Федоров стал бронзовым призером чемпионата Азии в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В рамках континентального первенства состоялась мужская групповая гонка. Участникам предстояло преодолеть 151 километр.
“Быстрее всех с этой задачей справился Ыро Ким из Южной Кореи. Вторым на финише был Сяньцзинь Лю из Китая. Казахстанец Евгений Федоров показал третий результат”, - говорится в сообщении.
Самое читаемое