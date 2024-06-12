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Казахстанец финишировал третьим на чемпионате Азии по велоспорту

Сегодня, 20:13
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olympic.kz Сегодня, 20:13
Сегодня, 20:13
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Фото: olympic.kz

Представитель команды Казахстана по велоспорту на шоссе Евгений Федоров стал бронзовым призером чемпионата Азии в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В рамках континентального первенства состоялась мужская групповая гонка. Участникам предстояло преодолеть 151 километр.

“Быстрее всех с этой задачей справился Ыро Ким из Южной Кореи. Вторым на финише был Сяньцзинь Лю из Китая. Казахстанец Евгений Федоров показал третий результат”, - говорится в сообщении.

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