Казахстанец финишировал третьим на чемпионате Азии по велоспорту

Представитель команды Казахстана по велоспорту на шоссе Евгений Федоров стал бронзовым призером чемпионата Азии в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В рамках континентального первенства состоялась мужская групповая гонка. Участникам предстояло преодолеть 151 километр.