Казахстанец Ержет Жарлыкасын завоевал серебряную медаль чемпионата мира в Албании

Представитель команды Казахстана по греко-римской борьбе Ержет Жарлыкасын стал серебряным призером чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях в Тиране (Албания), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оlympic.kz.

"В финале в весовой категории до 63 килограммов ему противостоял Нихат Маммадали из Азербайджана. Решающая схватка завершилась победой соперника с итоговым счетом 6:1. Ержет завершил чемпионат мира на втором месте", — говорится в сообщении.

Отметим, что в этом году Ержет завоевал золотую медаль на чемпионате Азии в Бишкеке.