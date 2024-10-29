Казахстанец Ержет Жарлыкасын завоевал серебряную медаль чемпионата мира в Албании
Сегодня, 23:22
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Сегодня, 23:22Сегодня, 23:22
28Фото: United World Wrestling
Представитель команды Казахстана по греко-римской борьбе Ержет Жарлыкасын стал серебряным призером чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях в Тиране (Албания), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оlympic.kz.
"В финале в весовой категории до 63 килограммов ему противостоял Нихат Маммадали из Азербайджана. Решающая схватка завершилась победой соперника с итоговым счетом 6:1. Ержет завершил чемпионат мира на втором месте", — говорится в сообщении.
Отметим, что в этом году Ержет завоевал золотую медаль на чемпионате Азии в Бишкеке.
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