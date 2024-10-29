  • 29 Октября, 23:41
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Казахстанец Ержет Жарлыкасын завоевал серебряную медаль чемпионата мира в Албании

Сегодня, 23:22
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United World Wrestling Сегодня, 23:22
Сегодня, 23:22
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Фото: United World Wrestling

Представитель команды Казахстана по греко-римской борьбе Ержет Жарлыкасын стал серебряным призером чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях в Тиране (Албания), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оlympic.kz

"В финале в весовой категории до 63 килограммов ему противостоял Нихат Маммадали из Азербайджана. Решающая схватка завершилась победой соперника с итоговым счетом 6:1. Ержет завершил чемпионат мира на втором месте", — говорится в сообщении. 

Отметим, что в этом году Ержет завоевал золотую медаль на чемпионате Азии в Бишкеке.

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